Normativa in vigore dal 17 gennaio 2020.

Il prossimo 17 gennaio entrerà in vigore il decreto che introduce una nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il testo prevede penalità amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni […]

Potrebbe interessarti anche: