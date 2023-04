L’Arera ha pubblicato la delibera che fissa le regole per attuare le norme sugli extraprofitti previste dal tanto discusso articolo 15 bis del DL Sostegni ter (QualEnergia.it “Tetto ai ricavi e tassa sugli extraprofitti, cosa non va secondo gli operatori“). Ricordiamo, per prima cosa, che il disegno di legge Bilancio ha introdotto le due misure […]

Potrebbe interessarti anche: