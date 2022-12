In tema di crisi energetica, poche idee, sempre le stesse e male applicate, che invece di aumentare la certezza del diritto la fanno diminuire. Come se le rinnovabili avessero bisogno di ulteriori incertezze. E intanto come Paese ci incaponiamo a fare gli stessi sbagli, sperando che diano risultati diversi, invece di fare quello che dovremmo. […]

