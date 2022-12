1 Dicembre 2022

Vittoria in tribunale contro i limiti ai ricavi degli impianti a rinnovabili imposti dal decreto Sostegni ter. Con la sentenza 2677/2022 pubblicata oggi (dispositivo in basso), la prima sezione del Tar Lombardia ha infatti accolto “nei limiti di cui in motivazione” uno dei quattro ricorsi pilota (tra i circa mille presentati) contro la delibera Arera […]

