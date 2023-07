C’è tempo fino al 30 novembre per pagare il contributo sugli extra profitti delle imprese energetiche. Lo prevede una norma inserita nel decreto legge sull’emergenza climatica, che istituisce misure urgenti per tutelare i lavoratori in caso di ondate di calore, in alcuni settori (edilizia e agricoltura). Il provvedimento è stato approvato ieri, mercoledì 26 luglio, […]

