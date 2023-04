Per la prima volta dopo due anni di continui incrementi, sono tornati a scendere i prezzi dei contratti PPA riferiti agli impianti fotovoltaici, con l’eccezione della Spagna. Lo riferisce in una nota LevelTen Energy, operatore che gestisce la più grande piattaforma online mondiale per il mercato dei Power Purchase Agreement, i contratti pluriennali di fornitura […]

Potrebbe interessarti anche: