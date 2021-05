La disponibilità di abbondante energia rinnovabile a basso costo è un fattore decisivo per attirare nuovi investimenti nel settore delle batterie. A dirlo è Fitch Solutions in un articolo che analizza le tendenze che stanno plasmando il mercato globale dei veicoli elettrici. In particolare, affermano gli analisti, le principali case automobilistiche stanno adottando strategie industriali […]

Potrebbe interessarti anche: