L’obiettivo è raggiungere entro il 2025 un portafoglio di progetti di 10-17 GW.

È stata costituita ieri, 21 maggio, una joint-venture tra Engie ed Edp, nella quale il gruppo francese e quello portoghese faranno confluire le loro attività nell’ambito eolico offshore. Nel complesso – spiega una nota stampa congiunta delle due società – l’operazione coinvolge progetti in costruzione per 1,5 GW e in fase di sviluippo per 4 […]