Avanzano in Italia i progetti di eolico offshore, con due iniziative, per complessivi 1.200 MW di potenza, in corso di verifica amministrativa da parte del ministero della Transizione ecologica. Si tratta di due impianti floating proposti dalla società Ow Italy in Sicilia e Calabria, ora in fase di scoping (verifiche e analisi preliminari). Un progetto […]

Potrebbe interessarti anche: