Il 2022 è stato il secondo anno migliore di sempre per l’eolico offshore, dopo il boom del 2021, con quasi 9 GW di nuova potenza installata in tutto il mondo. Ma l’Europa ha perso il suo primato di capacità cumulativa realizzata in questa tecnologia, scavalcata dall’Asia-Pacifico, a sua volta trainata dalla Cina e da nuovi […]

