La corsa europea delle energie rinnovabili deve fare i conti con diversi colli di bottiglia. Tra questi, un potenziale eccesso di domanda rispetto alla capacità produttiva delle industrie. È il caso, in particolare, dell’eolico offshore. Secondo le stime della società di consulenza globale Rystad Energy nel 2028 in Europa la richiesta di torri eoliche per […]

