L’ampia variabilità giornaliera della produzione da fonte eolica richiede un apporto maggiore e più stabile di questa fonte, che resta fondamentale per la transizione energetica verso le rinnovabili. Per questo sarà sempre più importante sviluppare impianti in mare che possano sfruttare regimi di venti più costanti e intensi, e quindi fornire una maggiore produzione elettrica […]

Potrebbe interessarti anche: