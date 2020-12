Grazie all’acquisizione del 20% da Equinor e SSE Renewables del progetto Dogger Bank (A e B), Eni entra nel mercato dell’eolico in mare in Gran Bretagna. Il progetto prevede l’installazione di 190 turbine da 13 MW ciascuna a una distanza di oltre 130 km dalle coste britanniche, per una potenza complessiva di 2,4 GW. A […]

Potrebbe interessarti anche: