Avanzano in Italia i progetti di eolico offshore, con due iniziative in Puglia e Sicilia, per circa 3000 MW complessivi. In particolare, il nuovo progetto da realizzare in Puglia, per il quale Nereus srl ha depositato l’istanza per la concessione demaniale, prevede la realizzazione di un impianto eolico offshore da 2.205 MW. Le opere principali […]

