Vestas e VRG Wind 060 aggiungono 18 MW in market parity al sito di Mazara del Vallo.

Un parco eolico da 48 MW portato a 66, grazie all’aggiunta di turbine non incentivate. Dopo il primo PPA da eolico merchant, un’altra notizia ci dice che in alcune circostanze anche l’eolico italiano può operare in market parity: Vestas e VRG Wind 060 aggiungeranno al sito di Mazara del Vallo in Sicilia 18 MW di […]

