Bene la Francia, corre la Gran Bretagna nel segmento offshore, crolla invece la Germania. Gli ultimi dati di WindEurope per la prima metà del 2019.

L’Europa nel complesso ha centrato un buon primo semestre per le nuove installazioni di parchi eolici con 4,9 GW di capacità (nello stesso periodo di un anno fa: 4,5 GW) grazie soprattutto al settore offshore, mentre gli impianti sulla terraferma hanno sofferto un po’ in alcuni paesi, soprattutto in Germania. L’Italia invece ha più che […]

