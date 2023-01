Buone notizie per l’eolico offshore galleggiante, tecnologia che sta suscitando tantissimo interesse anche per investimenti nei mari italiani. Il primo parco di questo genere, Hywind Scotland, situato a circa 25 km dalla costa di Peterhead, in Scozia, inaugurato nel 2017, dopo 5 anni di attività si è dimostrato il progetto eolico con le migliori prestazioni […]

Potrebbe interessarti anche: