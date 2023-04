L’energia elettrica è sempre più “pulita” su scala globale, ma la sua domanda aumenta e con essa crescono le emissioni totali di CO2, perché il boom delle fonti rinnovabili non basta a chiudere i conti col carbone. Questa, in sintesi, la situazione descritta dalla “Global Electricity Review 2023″ di Ember (link in basso), think tank […]

