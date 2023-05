Quanto è difficile installare tutto l’eolico che serve all’Europa per centrare il suo obiettivo al 2030? Tra i tanti colli di bottiglia, uno in particolare sta preoccupando gli operatori: il rischio di non avere una capacità produttiva adeguata a soddisfare la domanda. Un nuovo rapporto di WindEurope e Rystad Energy torna ad affrontare un argomento […]

Potrebbe interessarti anche: