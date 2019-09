Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 273 milioni di euro. Impianto in servizio entro la fine del 2021.

Enel Green Power ha avviato i lavori per l’impianto eolico di Kolskaya, nella regione russa di Murmansk. Con 201 MW di capacità installata – spiega la società del Gruppo Enel in una nota stampa – si tratta del più grande parco eolico attualmente in costruzione oltre il Circolo polare artico. L’impianto – composto da 57 […]

