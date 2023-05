Per l’eolico, ancor più che per il fotovoltaico, la crescita dei costi vissuta nel 2022 ha reso inadeguati gli incentivi pubblici, mentre le installazioni restano bloccate anche dalle sabbie mobili del permitting. Per il 2023, si prevede che gli LCOE rimangano alti, mentre grazie alle misure di REPowerEU sul fronte autorizzazioni le cose dovrebbero migliorare. […]

