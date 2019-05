Alerion raggiunge così una potenza installata complessiva lorda pari a 356,5 MW.

Alerion Clean Power ha annunciato con una nota stampa di aver messo in esercizio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, il parco eolico di Fri-el Albareto S.r.l., sito nei comuni di Albareto e Tornolo (in provincia di Parma), con una potenza installata pari a 19,8 MW. Il parco eolico – si legge nel comunicato – […]

