Le aste per nuovi impianti eolici a prezzi negativi non sono una buona soluzione, né per gli operatori delle rinnovabili, né per i consumatori. Lo sostiene la lobby europea del settore eolico, WindEurope, in una breve analisi su una tendenza che sta prendendo piede in alcuni Paesi Ue, il cosiddetto negative bidding: in pratica, le […]

