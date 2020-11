Puntare sul mercato delle fonti rinnovabili in Norvegia, in particolare sui parchi eolici offshore: nasce con questo obiettivo Vårgrønn, nuova società fondata da Eni e HitecVision (la collaborazione tra il colosso energetico italiano e HitecVision aveva già portato alla costituzione di Vår Energi, società leader nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi in Norvegia). Così […]

