Al cane a sei zampe va il 49% degli impianti FER di Falck negli Stati Uniti. Previsti entro il 2023 nuovi impianti fotovoltaici, eolici e di stoccaggio per almeno 1 GW.

Eni e Falck Renewables hanno firmato un accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti, che prevede la creazione di una piattaforma paritetica tra Eni New Energy US Inc. (“ENE US”) e Falck Renewables North America Inc. (“FRNA”) per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti […]

