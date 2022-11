Il Gse ha pubblicato un avviso con le modalità per partecipare alla energy release prevista dal decreto MiTE 341/2022 (in attuazione del decreto Energia 17/2022, art. 16-bis). Il provvedimento del Gestore, spiega una nota, “definisce le modalità di accreditamento dei clienti finali, anche in forma aggregata, per partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella […]

Potrebbe interessarti anche: