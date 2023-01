Anche a livello europeo, la decarbonizzazione della produzione energetica deve necessariamente includere quella del calore: la transizione energetica, quindi, deve essere una transizione non solo elettrica ma anche termica. In questo sotto-settore, però, vista l’assenza di una vera e propria rete interconnessa, come invece accade per l’elettricità, è ancora più importante il ruolo degli accumuli, […]

