impreLa Regione Umbria assegna contributi alle imprese vitivinicole anche per la produzione e l’uso di energia rinnovabile nei locali aziendali. Il bando (allegato in basso) attua a livello regionale il “Programma nazionale di sostegno per il settore vino” sostenendo con contributi economici le imprese che investono anche in efficienza energetica e impianti per la produzione di energia […]

