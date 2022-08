Il partenariato di lungo termine tra Unione Europea e Unione Africana per la ricerca e l’innovazione sulle energie rinnovabili (LEAP-RE) ha pubblicato il bando per finanziare progetti transnazionali sull’uso delle energie rinnovabili. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca, dimostrativi e di trasferimento tecnologico, con una durata tra i […]

