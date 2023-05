La Commissione europea ha lanciato una call da 81 milioni di euro per cofinanziare progetti che migliorano la qualità dell’ambiente urbano da un lato attraverso la formazione degli amministratori e dall’altro favorendo un’economia circolare più efficiente, anche dal punto di vista energetico. La call (allegata in basso) rientra nel “Programme for the Environment and Climate Action” (Life) ed […]

Potrebbe interessarti anche: