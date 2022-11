Europa “fermamente sulla buona strada” per chiudere tutta la legislazione del pacchetto Fit for 55 entro fine anno, conferma del nuovo e più ambizioso obiettivo per la riduzione delle emissioni (57% al 2030 anzichè 55%). Sono i punti più importanti del discorso tenuto dal vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, alla Cop 27 in corso […]

