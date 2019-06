Fornirà dati di mercato e prodotti finanziari per aiutare i produttori ad accedere vendere l'energia.

Enel Global Trading ha lanciato una piattaforma web dedicata ai clienti del mercato all’ingrosso dell’energia. Global Trading è l’interfaccia a livello mondiale del Gruppo Enel verso il mercato dell’energia, è attiva in 22 Paesi e opera in tutti i mercati all’ingrosso delle commodity energetiche. In particolare – si spiega nelle pagine del nuovo sito – […]

Potrebbe interessarti anche: