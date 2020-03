Enel S.P.A. ha annunciato che nel 2019 i ricavi sono aumentati del 6,3% a oltre 80,3 miliardi di euro, grazie soprattutto alle attività di infrastrutture e reti in America Latina, mentre, il risultato netto del gruppo è stato di 2,17 miliardi di euro, in calo del 54,6% rispetto all’anno prima, per effetto “essenzialmente dell’adeguamento di […]

Potrebbe interessarti anche: