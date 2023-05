La produzione di energia termica, o anche elettrica grazie ai sistemi cogenerativi, tramite la biomassa rappresenta un enorme potenziale per tutta l’Europa e, in particolare, per il nostro Paese dove lo sfruttamento delle risorse boschive o di altra biomassa, ad esempio quella agricola, si attesta ancora su percentuali bassissime. Questo innegabile potenziale, però, si scontra […]

Potrebbe interessarti anche: