La delibera in vigore dal primo ottobre 2019.

Dal primo ottobre prossimo entrano in vigore in Emilia Romagna nuovi oneri istruttori per i procedimenti di Screening, Valutazione di impatto ambientale, verifica preliminare e proroga VIA. Gli importi, definiti nel dettaglio nella delibera che alleghiamo in basso, ammontano: allo 0,02 % del valore dell’opera, per un minimo di 500,00 € ed un massimo di […]

