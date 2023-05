Il prossimo 12 giugno, la Regione Emilia Romagna aprirà un bando per sostenere i soggetti pubblici nel potenziamento delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione di 4 milioni di euro ed è finanziato dal Programma Regionale FESR 2021/2027. Possono presentare domanda i soggetti pubblici: Comuni, Province, Città […]

