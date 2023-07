La Regione Emilia Romagna assegna contributi a micro, piccole e medie imprese che svolgono attività nei settori culturali e creativi per favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di progetti innovativi per prodotti e servizi. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione di 7 milioni di euro a valere sul Por Fesr 2021-2027, […]

