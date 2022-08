La Regione Emilia Romagna assegna contributi per migliorare i risparmi energetici e l’efficienza energetica delle imprese vitivinicole. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria di 5.291.632 euro, destinata a cooperative e a grandi, medie, piccole e micro imprese del settore vitivinicolo. I contributi sono concessi per investimenti materiali e immateriali – in impianti enologici di trasformazione […]

