La giunta della Regione Emilia Romagna ha pubblicato la delibera di approvazione del bando regionale (Allegato A) per l’individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto nelle scuole primarie, secondarie, università e loro pertinenze (delibera e bando allegati in basso). Sarà necessario un progetto esecutivo entro 3 mesi dalla pubblicazione in graduatoria. Il contributo sarà […]

