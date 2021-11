Una legge regionale è finita nuovamente nel mirino degli operatori delle rinnovabili per i limiti che impone alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Si tratta della legge 16/2021 del Friuli Venezia Giulia (link in basso), recante “Misure finanziarie intersettoriali”: secondo Elettricità Futura, alcune disposizioni sono in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei per lo sviluppo […]

