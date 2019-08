Scadono a settembre i termini per inviare le osservazioni. In allegato tutti i testi.

L’Autorità per energia reti e ambiente (ARERA) ha approvato il 30 luglio alcuni documenti per la consultazione nel settore elettrico e in quello del gas, con termine ultimo per le osservazioni a settembre (testi allegati in basso). Vediamo in sintesi di che cosa si tratta. Il primo documento, 337/2019/R/eel, si legge nella descrizione che accompagna […]

