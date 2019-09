Gara da 83,6 milioni di euro. Il bando.

Fornitura ai soggetti della Regione Piemonte di energia elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per un valore, IVA esclusa, di 83.582.772 euro. Questo l'oggetto del bando pubblicato sulla Gazzetta Ue dalla Regione Piemonte (allegato in basso). Il termine per le offerte è il 10 ottobre.

