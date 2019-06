Tutti e gli impianti dispongono di contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA). Il corrispettivo dell'operazione è di circa 2,9 miliardi di real brasiliani (660 milioni di euro).

