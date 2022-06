La Regione Lombardia invita gli enti pubblici a presentare strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine anche attraverso efficienza energetica, rinnovabili, comunità energetiche e mobilità sostenibile. L’avviso di manifestazione di interessi (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria di 14.268.000 euro, derivanti dal Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine. La strategia deve essere presentata da […]

