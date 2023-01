La Giunta della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato i nuovi incentivi per efficienza energetica e rinnovabili. I contributi verranno concessi come percentuale sui costi ammissibili al netto dell’Iva per una spesa minima di 4.000 euro, sia per privati che per le imprese (vedi brochure allegate in basso). Le domande, aperte il primo gennaio scorso, […]

