Il Programma europeo Interreg Grecia-Italia 2021-2027 ha preannunciato il primo bando per progetti comuni a favore della sostenibilità, anche energetica dell’area. Per il momento sappiamo che questa call avrà un budget totale di 44.982.682 euro. La dotazione finanziaria sarà distribuita tra 3 assi tematici. All’asse “Green and Low Carbon” spetteranno 18,5 milioni di euro, per rafforzare […]

