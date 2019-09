Domande fino a esaurimento fondi.

La Regione Lazio stanzia 9,6 milioni di euro per le PMI che vogliono investire per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti. L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero con le seguenti caratteristiche: Importo: minimo 10.000, massimo 50.000 euro Durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi Preammortamento: massimo 12 mesi, in […]

