In Gazzetta il decreto che rende operative le assegnazioni della legge di Bilancio 2020.

Arrivano le regole per gli enti locali che vogliono accedere ai finanziamenti per interventi di efficienza energetica e messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico introdotti dalla legge di Bilancio 2020. E’ infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio il decreto del ministero dell’Interno 31 dicembre 2019 “Approvazione della modalità di […]

