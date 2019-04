La deadline slitta dall'8 al 23 aprile.

È stata prorogata al 23 aprile prossimo la scadenza del bando della Regione Abruzzo, che stanzia 10 milioni di euro per incentivare investimenti volti all’efficientamento energetico o alla produzione di energia da rinnovabili (per le PMI) e all’installazione di impianti di co/trigenerazione (per le grandi imprese). Il bando, lo ricordiamo, è rivolto alle imprese del […]

