La Regione Abruzzo assegna contributi alle imprese agricole anche per l’efficienza energetica e l’energia da rinnovabili in azienda. Il bando (allegato in basso) ha una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro, e attua la misura 4.1.1 del PSR 2014-2022 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”. I potenziali beneficiari del […]

Potrebbe interessarti anche: